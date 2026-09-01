Cud eucharystyczny w Gwatemali?

Do zdarzenia, które może być przyczyną potencjalnego cudu, doszło w czwartek 30 lipca. Według wydanego oświadczenia, w parafii odbywał się wówczas Eucharystyczny Tydzień Misyjny. W czasie Mszy św. ksiądz udzielający Komunii zauważył, że jeden z młodych ludzi po powrocie do ławki wyjmuje Hostię z ust. Aby zapobiec świętokradztwu, celebrans szybko podszedł i zdołał uratować Najświętszy Sakrament przed rzuceniem na podłogę.

Ksiądz umieścił Hostię w szklanym naczyniu z wodą w kaplicy domu parafialnego, aby zgodnie z procedurami uległa ona rozpuszczeniu. Tydzień później – w czwartek 6 sierpnia – podczas sprzątania woluntariusz zauważył, że Hostia nie uległa rozpuszczeniu, a na jej powierzchni pojawiły się czerwone plamy przypominające krew. Powiadomiony został diakon i proboszcz, który zarejestrował świadectwo pracownika. Przez kolejne dni obserwowano Hostię, a 15 sierpnia zdjęcia ze zjawiska otrzymał biskup José Cayetano Parra Novo.

Diecezja wydała oświadczenie, w którym mowa jest o tym, że takie zjawiska „nie są ani powszechne, ani łatwe do rozeznania, zatem nie mogą być nazywane cudami, dopóki nie przeprowadzi się pełnego badania, które musi być wykonane i zabierze czas”. Zalecając „roztropność i powściągliwość” w tej sprawie, oświadczenie stwierdza, że „w ciągu historii Kościół otrzymywał świadectwa prawdziwej i substancjonalnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii”.

Dokument stwierdza, że „znak” został zachowany w „specjalnym miejscu i nie będzie wystawiony publicznie”, a „we właściwym czasie biskup wyda nam instrukcje co do koniecznego rozeznania i aby przeprowadzić analizę możliwego eucharystycznego znaku”. Zwraca się uwagę na to, że incydent powinien być zachętą dla katolików do odnowionej wiary w „największy cud: rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w każdej celebracji Mszy Świętej”.

Zachęca się też do „zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, jakich Jezus doświadcza w Sakramencie Miłości” oraz do pobożnego i uważnego przeżywania Mszy św. i częstego korzystania z sakramentu pokuty. Parafia opublikowała także zdjęcia Hostii.

jjf/ewtnnews.com; infovaticana.com