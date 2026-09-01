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Bójka na stacji paliw. Bochenek do Tuska: „Nie wstyd Ci?”

Na jednej ze stacji paliw doszło do bójki między kierowcami czekającymi w kolejce przed zakończeniem programu CPN. Nagranie z awantury, według autora wpisu wykonane w Wałbrzychu, obiegło media społecznościowe.

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Wałbrzych, bijatyka na stacji benzynowej o paliwo
Wałbrzych, bijatyka na stacji benzynowej o paliwo · fot. Screenshot - X

– Ogromne kolejki, braki paliwa, rosnąca frustracja, a w końcu także bójki między oczekującymi – napisał na platformie X Mateusz Rogala, publikując nagranie ze zdarzenia.

Na filmie widać szarpaninę kilku osób i gwałtowną wymianę zdań. Jedna z kobiet zarzuca jednemu z mężczyzn, że „wrąbał się w kolejkę”.

Bochenek: „Dziwicie się, że ludziom puszczają nerwy?”

Do zdarzenia odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Dziwicie się, że ludziom puszczają nerwy?! Oni chcą, abyśmy się tak okładali... za ich niespełnione obietnice – napisał.

Bochenek połączył incydent z gwałtownym wzrostem cen paliw po zakończeniu programu CPN.

– Paliwo miało być po 5,19 zł/L, a jest po 8,49 zł/L. Donald Tusk, nie wstyd Ci? – dodał.

Po zakończeniu programu i powrocie wyższej stawki VAT ceny paliw wzrosły. Polsat News informował, że Pb95 kosztowała około 7,64 zł za litr, Pb98 około 8,49 zł, a olej napędowy około 8,39 zł.

Źródło: mp/wPolityce.pl, X, Polsat News, Fronda.pl

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