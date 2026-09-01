Bójka na stacji paliw. Bochenek do Tuska: „Nie wstyd Ci?”

– Ogromne kolejki, braki paliwa, rosnąca frustracja, a w końcu także bójki między oczekującymi – napisał na platformie X Mateusz Rogala, publikując nagranie ze zdarzenia.

Na filmie widać szarpaninę kilku osób i gwałtowną wymianę zdań. Jedna z kobiet zarzuca jednemu z mężczyzn, że „wrąbał się w kolejkę”.

Bochenek: „Dziwicie się, że ludziom puszczają nerwy?”

Do zdarzenia odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Dziwicie się, że ludziom puszczają nerwy?! Oni chcą, abyśmy się tak okładali... za ich niespełnione obietnice – napisał.

Bochenek połączył incydent z gwałtownym wzrostem cen paliw po zakończeniu programu CPN.

– Paliwo miało być po 5,19 zł/L, a jest po 8,49 zł/L. Donald Tusk, nie wstyd Ci? – dodał.

Po zakończeniu programu i powrocie wyższej stawki VAT ceny paliw wzrosły. Polsat News informował, że Pb95 kosztowała około 7,64 zł za litr, Pb98 około 8,49 zł, a olej napędowy około 8,39 zł.

Dziwicie się, że ludziom puszczają nerwy❓️❗️ Oni chcą, abyśmy się się tak okładali... za ich niespełnione obietnice😬 Paliwo miało być po

5,19 zł/L, a jest po 8,49 zł/L. @donaldtusk nie wstyd Ci❓️❗️ https://t.co/8aKAF25Z8G — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) September 1, 2026