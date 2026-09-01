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Polityka

Trzy wnioski o ułaskawienie dla syna byłej minister PiS. Jeden złożyła prokurator

Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiły trzy wnioski o ułaskawienie Szymona L., byłego adwokata i syna byłej minister finansów w pierwszym rządzie PiS. Jeden z wniosków sporządziła prokurator w stanie spoczynku Barbara Zapaśnik, która wcześniej prowadziła czynności w jego sprawie.

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Pałac Prezydencki
Pałac Prezydencki · fot. Fot. Marcin Białek - Praca własna, Wikipedia.org

Szymon L. został zatrzymany przez CBA w 2019 roku. Usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczących wyłudzenia pieniędzy od klientki oraz utrudniania postępowania karnego poprzez przekazywanie grypsów.

W 2024 roku został skazany na siedem lat więzienia. Po zmianie wyroku i uniewinnieniu od zarzutu składania fałszywych zeznań ostatecznie ma odbyć karę czterech lat pozbawienia wolności.

Trzy wnioski i kasacja w Sądzie Najwyższym

Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, pierwszy wniosek o ułaskawienie złożył obrońca Szymona L., drugi jego rodzice, a trzeci Barbara Zapaśnik.

Dziennik przypomina, że prokurator w toku śledztwa przesłuchiwała Szymona L. ponad 40 razy, a prowadzone przez nią postępowanie zostało jej później odebrane. Sam skazany twierdził podczas śledztwa i procesu, że jego sprawa miała podłoże polityczne.

Jak podawała „Gazeta Wyborcza”, wskazywał przy tym, że mimo rodzinnych i towarzyskich relacji nie wykorzystywał znajomości swojej matki ze Zbigniewem Ziobrą ani kontaktów z Marcinem Romanowskim.

Szymon L. przez kilka miesięcy nie stawiał się do zakładu karnego i był poszukiwany. Ostatecznie został zatrzymany i doprowadzony do więzienia w Gorzowie Wielkopolskim. W jego sprawie przed Sądem Najwyższym toczy się również postępowanie kasacyjne.

– Decyzja w sprawie zastosowania prawa łaski należy do prezydenta – przypomina „Gazeta Wyborcza”, zaznaczając, że wnioski są obecnie na wstępnym etapie procedury.

Źródło: mp/Gazeta Wyborcza, Fronda.pl

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