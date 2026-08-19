„Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska »Pączek«. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet” – czytamy we wpisie Macieja Wróbla na x.com.
Urodzona 7 kwietnia 1927 roku Traczyk-Stawska była psychologiem, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego. Walczyła jako łączniczka oraz strzelec Szarych Szeregów i Armii Krajowej.
Po upadku Powstania trafiła do jednego z niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie skończyła studia psychologiczne, była zaangażowana w kwestii pamięci o poległych powstańcach i kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym na wieki wieków,
Amen.
Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani…
— Maciej Wróbel (@PoselWrobel) August 18, 2026
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.