Dzień: środa, 19 sierpnia 2026 Imieniny: Bolesława, Jana, Juliana

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XX tygodnia okresu zwykłego

Pilne

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. O śmierci uczestniczki Powstania Warszawskiego poinformował wiceminister kultury.

1 min czytania
Wanda Traczyk-Stawska
Wanda Traczyk-Stawska · fot. Adrian Grycuk via Wikipedia, CC BY-SA 3.0 pl

„Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska »Pączek«. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet” – czytamy we wpisie Macieja Wróbla na x.com.

Urodzona 7 kwietnia 1927 roku Traczyk-Stawska była psychologiem, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego. Walczyła jako łączniczka oraz strzelec Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

Po upadku Powstania trafiła do jednego z niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie skończyła studia psychologiczne, była zaangażowana w kwestii pamięci o poległych powstańcach i kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym na wieki wieków, 
Amen.

 

 

Źródło: dam/x.com,PAP

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej