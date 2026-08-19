„Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska »Pączek«. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet” – czytamy we wpisie Macieja Wróbla na x.com.

Urodzona 7 kwietnia 1927 roku Traczyk-Stawska była psychologiem, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego. Walczyła jako łączniczka oraz strzelec Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

Po upadku Powstania trafiła do jednego z niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie skończyła studia psychologiczne, była zaangażowana w kwestii pamięci o poległych powstańcach i kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym na wieki wieków,

Amen.