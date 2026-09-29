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Polityka

Nowy szef SOP. Prezydent zablokował decyzję premiera

Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

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Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)

O decyzji prezydenta za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

- „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, przekazał Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa”

- napisał.

Przypomniał, że „zgodnie z ustawą Komendanta SOP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej”.

- „Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia”

- wyjaśnił.

Zapewnił, że „Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie”.

Odwołanie gen. Jaworskiego

W połowie września minister Leśkiewicz poinformował, że prezydent zgodził się na odwołanie dotychczasowego szefa SOP, gen. Radosława Jaworskiego. Decyzję tę Karol Nawrocki podjął po rozmowie z gen. Jaworskim, któremu od stycznia uniemożliwiano pełnienie obowiązków. Został zawieszony przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego po kradzieży samochodu sprzed domu szefa rządu w Sopocie. 

Źródło: Tvn24.pl, Fronda.pl

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