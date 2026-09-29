Kilka dni temu prezydent uczestniczył w otwarciu strzelnicy w Bogutach-Piankach. Przy okazji tej uroczystości Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że nawet w Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się na końcu pod względem uzbrojenia społeczeństwa.

- „Zaledwie około 1 proc. obywateli RP ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie. Przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni”

- powiedział.

W ocenie głowy państwa potrzebna jest debata na ten temat.

- „Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w RP”

- stwierdził.

Prof. Czarnek: PiS popiera ten kierunek

Temat podjął wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera prof. Przemysław Czarnek.

- „Prezydent zaapelował o racjonalizację dostępu Polaków do broni. Prawo i Sprawiedliwość popiera ten kierunek. Przygotowaliśmy już Narodowy Program Gotowości Obronnej i chcemy go rozszerzać o kolejne elementy”

- powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Zwrócił uwagę na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, która w jego przekonaniu „wymaga lepszego przygotowania społeczeństwa”.

- „Polacy nie powinni być społeczeństwem nieprzygotowanym na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa. Dlatego chcemy rozmawiać o tym, czy obecny model dostępu do broni nie zawiera zbyt wielu barier”

- podkreślił.

Zastrzegł, że nie chodzi o rezygnację z zasad bezpieczeństwa, a „każda zmiana musi iść w parze z wiedzą, szkoleniem, odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo wewnętrzne”.

- „Nie chcemy, żeby Polacy byli rozbrojeni. Chcemy, żeby więcej obywateli potrafiło bezpiecznie posługiwać się bronią i było przygotowanych do obrony siebie, swoich rodzin i naszej ojczyzny. Ale takie przepisy muszą być przygotowane odpowiedzialnie”

- oświadczył.

Dlatego Prawo i Sprawiedliwość planuje szerokie konsultacje w tej sprawie.