W operację zaangażowani byli policjanci z Wydziału ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V, wspomagani przez ekspertów z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Po natrafieniu na użytkownika wyszukującego w Internecie informacji na temat możliwości przeprowadzenia zamachu w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji, policjanci zidentyfikowali jego tożsamość. Okazał się być nim 15-letni obywatel Ukrainy. Policja dokonała przeszukania, w ramach którego zabezpieczono sprzęt należący do nastolatka. Sąd zdecydował o skierowaniu go na trzy miesiące do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

13-latek planował zamach

W poniedziałek, w związku z informacjami przekazanymi przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który miał planować zamach w szkole. W plecaku chłopca zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu tasak, którym wcześniej miał on uśmiercić kilka kotów.

Tragedii nie udało się zapobiec w słowackiej miejscowości Sztaszków, gdzie wczoraj uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej zaatakował nożem dwie nauczycielki i koleżankę. Życia jednej z ofiar – 61-letniej nauczycielki nie udało się uratować.