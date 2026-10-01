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Rosja

Moskwa wyrzuca węgierskich dyplomatów

Rosja zdecydowała się na odwet wobec Węgier. Rosyjskie MSZ ogłosiło wydalenie grupy węgierskich dyplomatów w odpowiedzi na wcześniejszą decyzję Budapesztu o usunięciu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o działalność szpiegowską.

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Władimir Putin
Władimir Putin · fot. Fot. via Pixabay.com

Według mediów węgierscy dyplomaci pracujący w ambasadzie w Moskwie oraz konsulatach w Petersburgu i Kazaniu mają opuścić Rosję w ciągu dwóch tygodni. Moskwa nie podała dokładnej liczby osób objętych decyzją.

Rosja odpowiada na wydalenie 10 dyplomatów

Węgierskie władze zdecydowały we wrześniu o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów, zarzucając im działalność niedopuszczalną dla przedstawicieli placówek dyplomatycznych. Reuters wskazuje, że Budapeszt mówił wprost o podejrzeniach dotyczących szpiegostwa.

Moskwa zapowiadała wówczas reakcję i teraz ją realizuje. Rosyjskie MSZ przedstawiło swoją decyzję jako działanie odwetowe i zastosowanie zasady wzajemności.

Spór jest szczególnie znaczący ze względu na zmianę polityczną na Węgrzech. Po odejściu Viktora Orbána nowe władze pod kierownictwem premiera Pétera Magyara wyraźniej akcentują związki kraju z Unią Europejską i NATO oraz próbują odbudować relacje z zachodnimi sojusznikami. W czasach Orbána Budapeszt utrzymywał natomiast wyjątkowo bliskie kontakty z Moskwą i Władimirem Putinem.

Węgry potwierdziły rosyjską decyzję, ale – jak podaje Reuters – sygnalizują, że nie są zainteresowane dalszą eskalacją konfliktu dyplomatycznego z Moskwą.

Źródło: mp/Reuters, media, Frodna.pl

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