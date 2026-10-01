Jak ujawnił w Polsat News, sam współorganizował jedno ze spotkań i uczestniczył w nim razem z szefem MON. Nie zdradził nazwiska amerykańskiego rozmówcy, wskazując jedynie, że chodzi o osobę z samego szczytu administracji USA.

„Wiem, o które spotkanie chodzi, bo sam je współorganizowałem i osobiście brałem w nim udział razem z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem” – powiedział Rachoń. Jak dodał, w grę wchodzić miały trzy nazwiska: szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles, wiceprezydent J.D. Vance albo sam Donald Trump. Rachoń nie wskazał jednak, z kim dokładnie odbyła się rozmowa.

Doradca prezydenta podkreślał, że KPRP starała się wspierać działania MON w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Według jego relacji już po wizycie Karola Nawrockiego w USA jesienią 2025 roku w BBN zaproponowano stworzenie wspólnej grupy roboczej BBN i MON. Rachoń przekazał, że propozycja nie została wtedy przyjęta przez resort obrony.

Rola prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach z Waszyngtonem została publicznie podkreślona także przez Donalda Trumpa. 17 września prezydent USA napisał, że dzięki „odważnemu przywództwu” Nawrockiego poczyniono „znaczne postępy” w sprawie utworzenia bazy US Army w Polsce. Reuters potwierdził, że Trump wprost przypisał postęp rozmów polskiemu prezydentowi.

Nawrocki kilka dni później powiedział Bloomberg Television, że po deklaracji Trumpa utworzenie stałej bazy jest jego zdaniem „kwestią czasu”. Potwierdził również, że amerykańscy przedstawiciele oglądali już infrastrukturę w Polsce i że do rozwiązania pozostają kwestie administracyjne oraz finansowe.

Jednocześnie formalne przygotowania po stronie państwa prowadzi rząd. 16 czerwca Rada Ministrów upoważniła ministra obrony do negocjacji z USA oraz przygotowania propozycji lokalizacji, infrastruktury i finansowania bazy. We wrześniu przedstawiciele Pentagonu prowadzili w Polsce kolejne rozmowy i odwiedzali m.in. Powidz oraz Poznań.

Kosiniak-Kamysz po wrześniowym spotkaniu z prezydentem podkreślał przy tym, że w sprawie amerykańskiej obecności „nie ma różnic” między rządem a Pałacem Prezydenckim i że wspólnym celem jest doprowadzenie do stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce.