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Gospodarka głupcze

Polski przemysł nadal pod kreską - już 17-ty miesiąc spadków

Wrześniowe dane przyniosły nieco więcej optymizmu dla polskiego przemysłu, ale do wyraźnego ożywienia wciąż daleko. Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego wzrósł do 49 pkt z 48,3 pkt w sierpniu. Wynik okazał się lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy prognozowali 48 pkt, jednak nadal pozostaje poniżej granicy 50 pkt oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

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Gospodarka, kryzys, Donald Tusk
Gospodarka, kryzys, Donald Tusk · fot. Grafika wygenerowana komputerowo

To już siedemnasty miesiąc z rzędu, w którym polski przemysł znajduje się poniżej tej bariery. Najnowsze badanie S&P Global wskazuje jednak, że tempo pogorszenia warunków gospodarczych wyhamowało.

Polskie fabryki wciąż czekają na przełom

Jeszcze w sierpniu producenci raportowali spadek produkcji i nowych zamówień oraz redukcję zatrudnienia. Wrześniowy odczyt sugeruje, że negatywne tendencje zaczynają słabnąć.

Jak wskazuje S&P Global, przedsiębiorcy patrzą także bardziej optymistycznie na perspektywy kolejnych 12 miesięcy. Poprawa nastrojów nie zmienia jednak faktu, że wskaźnik nadal pozostaje pod kluczowym poziomem 50 pkt.

W praktyce oznacza to, że polski przemysł nadal się kurczy, choć wolniej niż wcześniej. Na wyraźniejsze odbicie trzeba więc zapewne jeszcze poczekać.

Źródło: mp/S&P Global, Bankier.pl, Fronda.pl

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