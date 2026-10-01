Polski przemysł nadal pod kreską - już 17-ty miesiąc spadków

To już siedemnasty miesiąc z rzędu, w którym polski przemysł znajduje się poniżej tej bariery. Najnowsze badanie S&P Global wskazuje jednak, że tempo pogorszenia warunków gospodarczych wyhamowało.

Polskie fabryki wciąż czekają na przełom

Jeszcze w sierpniu producenci raportowali spadek produkcji i nowych zamówień oraz redukcję zatrudnienia. Wrześniowy odczyt sugeruje, że negatywne tendencje zaczynają słabnąć.

Jak wskazuje S&P Global, przedsiębiorcy patrzą także bardziej optymistycznie na perspektywy kolejnych 12 miesięcy. Poprawa nastrojów nie zmienia jednak faktu, że wskaźnik nadal pozostaje pod kluczowym poziomem 50 pkt.

W praktyce oznacza to, że polski przemysł nadal się kurczy, choć wolniej niż wcześniej. Na wyraźniejsze odbicie trzeba więc zapewne jeszcze poczekać.