Po trzech latach rządów obóz Donalda Tuska dalej ogranicza się do straszenia politycznych oponentów, próbując zrzucić na nich odpowiedzialność za swoją nieudolność. Teraz wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy był na antenie „Trójki” Polskiego Radia pytany, czy Maciej Berek przystąpi w najbliższym czasie do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

- „Prezydent nie wypełnia swoich konstytucyjnych obowiązków, co też w przyszłości pewnie będzie rozpatrywane przez Trybunał Stanu”

- stwierdził.

Prezydent dotychczas nie przyjął ślubowania od powołanego przez Sejm na sędziego TK Macieja Berka, wskazując na wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych, koniecznych do jego powołania. Chodzi o wymagany 10-letni staż pracy jako radca prawny. Kancelaria Prezydenta zwróciła się do Sejmu o okazanie dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu, ale ani Sejm, ani sam Maciej Berek takich dokumentów nie przedstawili.

Dalej wicepremier Gawkowski zaczął podważać… legalność trybunału, do którego jego obóz chce wprowadzić swojego przedstawiciela – do niedawna ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu, którego premier Donald Tusk określił swoją „prawą ręką”.

- „Myślę, że zdaje sobie sprawę pan prezydent i jego pomocnicy w trybunale nielegalnym, pan Święczkowski i ta ekipa od Ziobry, że ich czas się skończył”

- wypalił Gawkowski.

- „Oni teraz myślą jak się zabezpieczyć przed tym, że jak ten trybunał zacznie działać, podejmować decyzje, sprawdzać wszystko, co się działo w przeszłości, to będą mieli swój problem, bo konstytucja w tej sprawie i w tych wszystkich, których łamali konstytucję wcześniej jest bardzo jednoznaczna”

- dodał.

Wreszcie wicepremier ogłosił, iż „przychodzi czas rozliczeń, przychodzi czas zmian”.