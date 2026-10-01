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NATO

Grupa Bergen. Elitarne spotkanie NATO w Polsce!

Podsekretarz obrony ds. politycznych USA Elbridge Colby organizuje w Polsce spotkanie o przyszłości NATO. Poza Polską i USA, w wydarzeniu udział weźmie Holandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Niemcy. Zaskakujący jest brak zaproszenia Wielkiej Brytanii, Francji oraz państw bałtyckich.

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Fot. screenshot: YouTube (Council on Foreign Relations)
Fot. screenshot: YouTube (Council on Foreign Relations)

To już trzecie takie spotkanie zorganizowane przez wiceszefa Pentagonu. Format określany jest jako Grupa Bergen, ponieważ pierwsze ze spotkań odbyło się w norweskim Bergen. 

Celem spotkań jest wypracowanie pomysłów, które później zostaną zaprezentowane całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. 

- „To może być motorem napędowym transformacji dla całego NATO”

- ocenia w rozmowie z Politico dyplomata jednego z zaproszonych państw.

W Wielkiej Brytanii, Francji i państwach bałtyckich pojawiają się jednak pytania o przyczyny wykluczenia ze spotkań.

- „Robimy wszystko, o co się nas prosi. Próbujemy zrozumieć, jakie są kryteria i jaki jest cel tych spotkań. Jak dotąd niewiele nam przekazano”

- mówi przedstawiciel jednego z niezaproszonych państw. 

Sam Elbridge Colby po pierwszym spotkaniu w Bergen wskazywał, że wzięli w nim udział członkowie NATO, którzy wywiązują się ze zobowiązań dot. wydatków obronnych, mają możliwości wnoszenia wkładu do Sojuszu i są gotowi podejmować praktyczne działania. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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