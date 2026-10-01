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NATO

Europa odpowiada Kremlowi! „Uruchomimy art. 5 NATO!”

Europa kieruje jasny sygnał do Moskwy, będący odpowiedzią na groźby ze strony Marii Zacharowej dot. ataków na europejskie fabryki produkujące broń dla Europy. Unijny komisarz ds. obronności Andrius Kubilius podkreślił, że taki atak oznaczałby uruchomienie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

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Fot. screenshot: YouTube (KrastoApsauga)
Fot. screenshot: YouTube (KrastoApsauga)

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa stwierdziła w czasie konferencji prasowej, że „europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są potencjalnymi celami wojskowymi Moskwy”. W ten sposób odniosła się do potencjalnej produkcji rakiet do systemów Patriot w Polsce. 

- „Nikt nie powinien zakładać, że zakłady zbrojeniowe poza terytorium Ukrainy, produkujące broń dla reżimu w Kijowie, będą bezpieczne. Każdy, kto myśli inaczej, jest w błędzie”

- stwierdziła.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow do sprawy odniósł się w czasie spotkania Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego „Wałdaj”, odwołując się do rosyjskiej doktryny wojskowej.

- „Zachęcam do uważnego zapoznania się z odpowiednim rozdziałem tego niezwykle ważnego dokumentu”

- powiedział.

„Będzie to oznaczało uruchomienie art. 5”

O groźby Kremla dziennikarze zapytali unijnego komisarz ds. obronności.

- „Jeśli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało (uruchomienie) art. 5”

- oświadczył Andrius Kubilius.

To artykuł, zgodnie z którym atak na jeden kraj sojuszu oznacza atak przeciwko całemu NATO. Jego uruchomienie oznacza konieczność udzielenia przez wszystkich członków pomocy napadniętemu sojusznikowi. Dotychczas po mechanizm ten sięgnięto jedynie raz – po zamachu terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 roku. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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