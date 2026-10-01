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Kościół

Różaniec przemienia serce. Ks. Chyła: Wplatajmy go w naszą codzienność

„W hierarchii modlitw różaniec zajmuje ważne, choć nie pierwsze miejsce. Możemy go umieścić zaraz po mszy świętej i modlitwie brewiarzowej” – przypomina ks. dr Janusz Chyła.

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Fot. screenshot: YouTube (PRZEkanał)
Fot. screenshot: YouTube (PRZEkanał)

W artykule opublikowanym na łamach miesięcznika „Pielgrzym” duchowny zachęca, by uczynić z różańca „modlitwę, która przenika naszą codzienność”. 

- „Ta prosta, a zarazem głęboka modlitwa, streszczająca Ewangelię i w pewnym sensie nawiązująca do Psałterza, może nam towarzyszyć w domu, podczas podróży lub spaceru. W ten sposób koresponduje z wieloma doświadczeniami naszej codzienności”

- zauważa.

- „Tak jak rozważając poszczególne dziesiątki, zatrzymujemy się przy tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych z życia Pana Jezusa, Maryi, Józefa czy też wspólnoty uczniów, tak i nas spotykają w życiu różne do- świadczenia. Możemy więc różaniec wplatać w codzienność, a naszą codzienność wplatać w różaniec”

- dodaje.

Duszpasterz i teolog zwraca uwagę na owoce modlitwy różańcowej.

- „W pierwszej kolejności sprawia, że osoba modląca się doświadcza jej mocy. Opowiadała mi znajoma, że podczas jazdy pociągiem siedziała naprzeciw dwóch mężczyzn, którzy okazywali sobie czułość w sposób niedwuznaczny. Na ten widok wpierw ogarnęło ją obrzydzenie. Ale nie miała możliwości zmiany miejsca. Wyjęła więc dyskretnie z kieszeni różaniec i zaczęła się w ciszy modlić. W trakcie modlitwy odczuła, że zmienia się jej nastawienie do tych mężczyzn. W miejsce niechęci i obrzydzenia pojawiały się w jej sercu smutek i współczucie”

- pisze.

Wśród innych owoców tej modlitwy autor wymienia wrażliwość na potrzebujących.

- „Modlitwa to nie tylko słowa, ale życie ukształtowane łaską, którą otrzymujemy od Boga. On uzdalnia nas do wyobraźni miłosierdzia”

- podsumowuje. 

Źródło: Pielgrzym Nr 20 (961), Fronda.pl

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