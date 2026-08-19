Romanowski przebywa w Naddniestrzu? Morawiecki zabrał głos

W czasie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poruszył problem wymiaru sprawiedliwości wskazując, że „posłowie opozycji nie mogą dziś liczyć na sprawiedliwy wyrok, na normalnie funkcjonujące państwo, ponieważ zostało ono absolutnie zbezczeszczone” przez rządzących. Poinformował, że posłowie z jego klubu, prof. Krzysztof Szczucki i mec. Paweł Jabłoński pracują nad propozycjami reformy w sądownictwie. Były premier odniósł się też do sprawy posła Marcina Romanowskiego, który wedle premiera Donalda Tuska „na 99 proc.” przebywa w Naddniestrzu.

- „Nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia dla kogoś, kto pojechał na terytorium de facto kontrolowane przez ludzi Władimira Putina. Jeżeli to jest prawda, jest to całkowicie naganne i w żadnym aspekcie nie pochwalam tego typu działania”

- oświadczył.