W czasie wczorajszego posiedzenia rządu premier Donald Tusk poruszył sprawę posła Marcina Romanowskiego. Szef rządu poinformował, że służby współpracujących z Polską państw regionu potwierdziły informacje, wedle których ścigany przez polską prokuraturę parlamentarzysta „na 99 proc.” przebywa w Naddniestrzu.

- „Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje”

- grzmiał.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych do sprawy postanowił odnieść się Janusz Palikot.

- „Dlaczego Romanowski jeszcze żyje? Co robi Siemoniak i reszta? Za co biorą pieniądze?”

- napisał były poseł Platformy Obywatelskiej.