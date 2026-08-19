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Skandal

„Demokracja walcząca” w pełnej krasie. Palikot nawołuje do zabójstwa posła opozycji?

Janusz Palikot postanowił przypomnieć o sobie Polakom w wyjątkowo skandaliczny sposób. Dawny współpracownik Donalda Tuska pyta w mediach społecznościowych… „Dlaczego Romanowski jeszcze żyje?”.

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Fot. screenshot: YouTube (Marek Kamiński)
Fot. screenshot: YouTube (Marek Kamiński)

W czasie wczorajszego posiedzenia rządu premier Donald Tusk poruszył sprawę posła Marcina Romanowskiego. Szef rządu poinformował, że służby współpracujących z Polską państw regionu potwierdziły informacje, wedle których ścigany przez polską prokuraturę parlamentarzysta „na 99 proc.” przebywa w Naddniestrzu. 

- „Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje”

- grzmiał.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych do sprawy postanowił odnieść się Janusz Palikot.

- „Dlaczego Romanowski jeszcze żyje? Co robi Siemoniak i reszta? Za co biorą pieniądze?”

- napisał były poseł Platformy Obywatelskiej. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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