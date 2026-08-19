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Polityka

Nowa minister w rządzie Tuska. Drwi nawet dziennikarz „Newsweeka”

Miał być najmniejszy rząd w historii, tymczasem Donald Tusk rozszerza swój gabinet. Do Rady Ministrów dołączyła niedawno minister pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Nową minister została prof. Barbara Mróz-Gorgoń, która o swojej misji opowiedziała na antenie TVP Info w likwidacji.

- „Marka pracuje dla naszego biznesu, badaczy i ludzi kultury jeszcze zanim usiądą do stołu. (...) Przeszliśmy długą drogę jeśli chodzi o zmianę cywilizacyjną naszego dobrostanu - teraz jest ten moment, by zaopiekować się dobrem narodowym jakim jest marka”

- opowiadała.

Z absurdu zadrwił nawet red. Jacek Gądek z „Newsweeka”.

- „W związku z tym pełnomocniczkę rządu powołano po prawie trzech latach od powstania rządu. Pilna, ważna sprawa”

- napisał dziennikarz na X.com.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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