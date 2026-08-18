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Polityka

Rzecznik rządu minął się z prawdą. Mocna riposta Żukowskiej

„Uzupełnij swoją wiedzę” – zaapelowała poseł Anna Maria Żukowska do rzecznika rządu Adama Szłapki, który minął się z prawdą, mówiąc o kandydaturze Macieja Berka na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego.

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Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero, Janusz Jaskółka)

Szefowa klubu Nowej Lewicy w „Gościu Wydarzeń” na antenie Polsat News krytykowała kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do krytyki tej w programie „Graffiti” odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który próbował przekonywać, że Maciej Berek nie jest politykiem. 

- „Nigdy nie był członkiem partii politycznej. Nie brał udziału w kampaniach wyborczych. Nie startował w ostatnim czasie…”

- mówił. 

To oczywiście nieprawda.  

- „Jak nie startował, jak startował, @szlapka? Uzupełnij swoją wiedzę: startował i to z prestiżowego 3 miejsca na liście PO w Warszawie. Ale nie wszedł. Minęła go Fabisiak”

- zareagowała na wystąpienie rzecznika poseł Żukowska.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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