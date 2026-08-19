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„Za wierność zapłacił cenę najwyższą”. Prezydent oddał hołd ks. Romanowi Kotlarzowi

W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie koło Radomia odbyły się wczoraj wieczorem uroczystości z okazji 50. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Romana Kotlarza. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Karol Nawrocki.

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Fot. Jarosław Kruk - Praca własna za: Wikipedia CC BY-SA 4.0/screenshot: YouTube (Karol Nawrocki)
Fot. Jarosław Kruk - Praca własna za: Wikipedia CC BY-SA 4.0/screenshot: YouTube (Karol Nawrocki)

Pochodzący z diecezji sandomierskiej ks. Roman Kotlarz był niezłomnym kapelanem opozycji antykomunistycznej. W czerwcu 1976 roku uczestniczył w strajku pracowników Zakładów Metalowych Waltera w Radomiu. W lipcu tego roku został brutalnie pobity przez „nieznanych sprawców” na plebanii. 15 sierpnia 1976 zasłabł w czasie odprawiania Mszy świętej. Trafił do szpitala, gdzie zmarł 18 sierpnia. Wedle sekcji zwłok, przyczyną zgonu była niewydolność mięśnia sercowego. Mimo śladów tortur, lekarze nie powiązali śmierci z powstałymi po pobiciu obrażeniami. 

- „Dziś chcę złożyć hołd wszystkim wybitnym synom tego regionu, wśród których szczególne miejsce zajmuje ksiądz Roman Kotlarz. Swoim życiem i postawą dał przykład heroicznej miłości bliźniego i ojczyzny. Za wierność wartościom chrześcijańskim i patriotycznym zapłacił cenę najwyższą”

- napisał w liście do uczestników wczorajszej uroczystości prezydent.

Przypomniał, że ks. Kotlarz stanął po stronie robotników, upominając się o ich wolność i godność.

- „W kolejnych tygodniach w pelagowskiej parafii mówił głośno o brutalnych represjach, jakie spotkały manifestujących. Solidaryzował się z robotnikami i śmiało głosił prawdę o ich krzywdzie. Rychło spotkały go za to szykany i prześladowania ze strony aparatu bezpieczeństwa, a ostatecznie śmierć w wyniku wielokrotnego pobicia”

- stwierdził. 

Mszy św. przewodniczył bp Marek Solarczyk, który wskazał na obecną w społeczności wiernych wiarę w przyszłą beatyfikacją ks. Kotlarza.

Źródło: Tysol.pl, Fronda.pl

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