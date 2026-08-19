Morawiecki wystąpił wczoraj wieczorem na konferencji prasowej, w czasie której zwrócił uwagę na różnice pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa w Warszawie, a w miastach Europy Zachodniej.

- „Jesteśmy w centrum Warszawy. Jest tutaj bezpiecznie. Można sobie spacerować bez obawy, że niepożądani ludzie będą nas atakować. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowe miasto, wyjątkowy kraj. W zachodniej Europie jest coraz mniej państw, w których można czuć się bezpiecznie. A ja chcę, żeby Polska była najbezpieczniejszym krajem na świecie. I do tego dążymy w naszej polityce zarządzania imigracją”

- powiedział.

Były premier odrzucił politykę migracyjną Unii Europejskiej, przeciwstawiając promowanej przez unijny establishment koncepcji multikulturowości politykę jednoznacznej asymilacji cudzoziemców.

- „Stowarzyszenie Rozwój Plus, nasza formacja polityczna, zdecydowanie nie zgadza się na podleganie Komisji Europejskiej w dziedzinie migracji. Jesteśmy po opracowaniu bardzo ciekawego, wartościowego programu. Programu, który pokazuje, że jeśli chcesz żyć w Polsce, jako imigrant, czy ktoś, kto tutaj pracuje, musisz przestrzegać prawa, musisz szanować polską kulturę, musisz poznać polski język. Jeżeli chcesz tutaj zostać, musisz się z Polakami i z Polską zasymilować. Nie żaden multikulturalizm. Multikulti, jak to mówiła Angela Merkel. Jakie jest odwrotne słowo do multikulti? Nie wiem. Ale totalna, brutalna asymilacja. Nie ma żadnego multikulturalizmu. Dbamy o spójność narodową”

- stwierdził.

Założenia programu

Następnie zaprezentował założenia tego programu, postulując m.in. stworzenie indywidualnego konta imigranta, w którym zbierano by informacje na temat legalności jego pobytu, zatrudnienia, płaconych podatków etc.

- „Punkt numer dwa: alert deportacyjny. Jeżeli jest jakiekolwiek naruszenie prawa, od razu to tam się znajduje. Ale jeżeli jest naruszenie prawa, że tak powiem, w sposób istotny, w taki sposób, że dany imigrant naprawdę zagraża bezpieczeństwu w Polsce, to uruchamia się alert deportacyjny. Co to znaczy? Wszystkie służby powołane do tego są uruchamiane i rozpoczyna się natychmiastowa procedura deportacyjna”

- mówił lider Rozwoju Plus.

Kto zajmowałby się deportacją takich cudzoziemców? Środowisko Morawieckiego chce powołania nowej służby, „która będzie odpowiednio oznakowana, która będzie bardzo wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach”.