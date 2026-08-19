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Polityka

Media: Hołownia wejdzie do rządu? Złe wieści dla Pełczyńskiej-Nałęcz

Media donoszą, że potencjalne wejście Szymona Hołowni do rządu będzie oznaczało wyjście z niego przez przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. To właśnie jej resort miałby objąć wicemarszałek Sejmu, jednocześnie zostając wicepremierem.

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Fot. screenshot: YouTube (Wirtualna Polska, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Wirtualna Polska, Janusz Jaskółka)

Swoimi ustaleniami w tej sprawie dzieli się portal Polsat News.

- „Jak Hołownia wróci, to Katarzyny momentalnie nie ma w rządzie”

- twierdzi rządowe źródło serwisu.

Portal zaznacza, że wejście Hołowni do rządu jest „poważnie rozważane”. Wcześniej mówiło się, że mógłby on objąć resort kultury. Ma to być jednak nieprawda.

- „Według źródeł reportera Polsat News Pawła Balinowskiego, Hołownia miałby stanąć na czele resortu funduszy i polityki regionalnej i jednocześnie otrzymać tekę wicepremiera w rządzie Donalda Tuska”

- czytamy.

Zmiany te nie dotyczyłyby jednak wyłącznie rządu, ale wpisywałyby się w „polityczny zamach na Pełczyńską-Nałęcz” w Polsce 2050. Hołownia miałby przejąć stery nad ugrupowaniem i doprowadzić do scalenia z odłączonym od partii klubem Centrum. 

Co na to sam zainteresowany?

- „Na razie jestem na urlopie z rodziną, więc nawet gdyby, to do końca miesiąca pewnie nic się nie wydarzy”

- oświadczył Hołownia.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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