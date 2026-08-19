Wypadek na Węgrzech. Kolejni ranni wrócili do Polski

Pierwsza, 21-osobowa grupa rannych wróciła do Polski w poniedziałek wieczorem. Obecnie na Węgrzech wciąż przebywa pięć najciężej rannych osób, których stan zdrowia nie pozwala na transport.

Tragiczny wypadek na Węgrzech

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar z Polski, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie, wpadł do przydrożnego rowu. W zdarzeniu zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Wczoraj węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie wobec kierowcy autokaru. Śledczy podejrzewają go o doprowadzenie do katastrofy. Wedle dotychczasowych ustaleń, kierowca mógł zasnąć w czasie jazdy.