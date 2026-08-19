Dzień: środa, 19 sierpnia 2026 Imieniny: Bolesława, Jana, Juliana

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XX tygodnia okresu zwykłego

Wieści z kraju

Wypadek na Węgrzech. Kolejni ranni wrócili do Polski

Na podwarszawskiej Jasionce wylądował samolot z drugą grupą rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 12 osób.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Reuters)/Philipofpoland - Praca własna za: Wikipedia CC BY 3.0
Fot. screenshot: YouTube (Reuters)/Philipofpoland - Praca własna za: Wikipedia CC BY 3.0

Pierwsza, 21-osobowa grupa rannych wróciła do Polski w poniedziałek wieczorem. Obecnie na Węgrzech wciąż przebywa pięć najciężej rannych osób, których stan zdrowia nie pozwala na transport. 

Tragiczny wypadek na Węgrzech 

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar z Polski, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie, wpadł do przydrożnego rowu. W zdarzeniu zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Wczoraj węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie wobec kierowcy autokaru. Śledczy podejrzewają go o doprowadzenie do katastrofy. Wedle dotychczasowych ustaleń, kierowca mógł zasnąć w czasie jazdy. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej