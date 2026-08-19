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Polacy mają dość ministrów Tuska. Na czele Nowacka, Kierwiński i Sobierańska-Grenda

To zdecydowanie nie jest najlepszy okres dla rządu Donalda Tuska. Niemal połowa respondentów w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez UCE Research domaga się dymisji w rządzie.

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Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński i Jolanta Sobierańska-Grenda
Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński i Jolanta Sobierańska-Grenda · fot. Adrian Grycuk (Wikipedia), CC BY-SA 3.0 pl / Gov.pl (Wikipedia), CC BY 3.0 pl / Gov.pl (Wikipedia), CC BY 3.0 pl

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Onetu Polacy zostali zapytani o to, czy Donald Tusk powinien odwołać któregoś ze swoich ministrów. Twierdząco odpowiedziało aż 48,2 proc. badanych (przy czym 26,7 proc. „zdecydowanie”). 19,9 proc. odpowiedziało przeciwnie, a 32 proc. nie ma zdania.

Jeśli chodzi o ministrów, których Polacy widzą jako kandydatów do dymisji, pierwsze miejsce zajmuje minister edukacji Barbara Nowacka – wskazało ją 11,9 proc. osób. Drugie miejsce zajął szef MSWiA Marcin Kierwiński ze wskazaniami 10,7 proc. badanych. Podium zamyka kierująca resortem zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, którą wskazało 9,2 proc., respondentów. Kolejne miejsca zajęli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (8,6) i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (8,2).

Źródło: dam/rmf24.pl

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