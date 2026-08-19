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Polityka

„To sprawiedliwe i uczciwe”. Donald Tusk zapowiada wyższe podatki

„Mam głębokie przekonanie, że podwyższenie podatków, o których za chwilę powiem, jest bardzo sprawiedliwe i uczciwe” – oświadczył w czasie dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.

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Fot. screenshot: Facebook (Kancelaria Premiera)
Fot. screenshot: Facebook (Kancelaria Premiera)

Szef rządu ogłosił propozycje rządu dot. zmian w podatkach.

- „Postanowiliśmy wspólnie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, klasie średniej. A więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio i średnio plus, i których liczba rośnie”

- powiedział.

Ulżyć ma im podniesienie drugiego progu podatkowego o 10 tys. zł – ze 120 do 130 tys. zł. Druga z zaprezentowanych przez przewodniczącego KO propozycji dotyczy już podwyższenia podatków.

- „Zaproponujemy podniesienie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych oraz tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 pkt proc. do 5 proc., daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion zł rocznie”

- ogłosił Donald Tusk.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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