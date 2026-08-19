Szef rządu ogłosił propozycje rządu dot. zmian w podatkach.

- „Postanowiliśmy wspólnie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, klasie średniej. A więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio i średnio plus, i których liczba rośnie”

- powiedział.

Ulżyć ma im podniesienie drugiego progu podatkowego o 10 tys. zł – ze 120 do 130 tys. zł. Druga z zaprezentowanych przez przewodniczącego KO propozycji dotyczy już podwyższenia podatków.

- „Zaproponujemy podniesienie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych oraz tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 pkt proc. do 5 proc., daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion zł rocznie”

- ogłosił Donald Tusk.