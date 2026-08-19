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Ulewne deszcze i silne burze nad Polską. IMGW wydaje ostrzeżenia

Do Polski zbliża się front atmosferyczny, który przyniesie falę ulewnych opadów deszczu oraz gwałtownych burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

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Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

Od godz. 23 do 8 rano będzie obowiązywał pomarańczowy alert przed burzami w południowej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego, w większości woj. dolnośląskiego oraz w powiecie namysłowskim w woj. opolskim.

- „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godz., lokalnie do 90 km na godz.”

- czytamy w komunikacie.

W północnej części woj. opolskiego, śląskiego i lubelskiego, na zachodzie woj. świętokrzyskiego, południu woj. mazowieckiego oraz w większości woj. łódzkiego do jutra rana będą obowiązywać alerty niższego stopnia. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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