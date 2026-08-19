Od godz. 23 do 8 rano będzie obowiązywał pomarańczowy alert przed burzami w południowej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego, w większości woj. dolnośląskiego oraz w powiecie namysłowskim w woj. opolskim.

- „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godz., lokalnie do 90 km na godz.”

- czytamy w komunikacie.

W północnej części woj. opolskiego, śląskiego i lubelskiego, na zachodzie woj. świętokrzyskiego, południu woj. mazowieckiego oraz w większości woj. łódzkiego do jutra rana będą obowiązywać alerty niższego stopnia.