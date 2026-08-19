Premier Donald Tusk ogłosił w czasie dzisiejszej konferencji prasowej zmiany w podatkach. Podniesienie drugiego progu podatkowego o 10 tys. zł – ze 120 do 130 tys. zł ma ulżyć klasie średniej. To jednak nie koniec proponowanych zmian.

- „Zaproponujemy podniesienie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych oraz tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 pkt proc. do 5 proc., daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion zł rocznie”

- ogłosił szef rządu.

Na wystąpienie premiera zareagował wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek.

- „Tusk kombinuje i robi podatkową kosmetykę zamiast na poważnie zająć się sprawą. Ogłosił właśnie, że podobno będziemy mieli więcej w portfelu”

- napisał na X.com.

- „Zamiast realnie obniżyć podatki, Tusk wymyśla kolejny próg – 24% już powyżej 130 tys. zł. My proponujemy konkretną ulgę: 12% aż do 180 tys. zł. Jeżeli naprawdę chcecie zostawić Polakom więcej pieniędzy, poprzyjcie naszą propozycję. Nie PR i kosmetyka, tylko realnie niższe podatki”

- zaapelował kandydat PiS na premiera.