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Wieści z kraju

Nowy ruch polskiej prokuratury ws. wypadku na Węgrzech

Węgierska prokuratura postawiła kierowcy autokaru, który wpadł do rowu na Węgrzech, zarzut niemyślnego spowodowania wypadku. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Teraz Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przenieść śledztwo do Polski.

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Fot. screenshot: YouTube (Reuters, Telewizja Obiektyw)
Fot. screenshot: YouTube (Reuters, Telewizja Obiektyw)

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prof. Marta Kolendowska-Matejczuk potwierdziła w czasie dzisiejszej konferencji prasowej, że węgierscy śledczy przekazali informacje ws. zatrzymania kierowcy i przedstawienia mu zarzutu dot. nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.

- „Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowanie do polskiego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości”

- poinformowała rzecznik.

Jednocześnie rozpoczęto przesłuchania poszkodowanych w ramach prowadzonego w tej sprawie polskiego śledztwa.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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