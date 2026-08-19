Nowy ruch polskiej prokuratury ws. wypadku na Węgrzech

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prof. Marta Kolendowska-Matejczuk potwierdziła w czasie dzisiejszej konferencji prasowej, że węgierscy śledczy przekazali informacje ws. zatrzymania kierowcy i przedstawienia mu zarzutu dot. nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.

- „Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowanie do polskiego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości”

- poinformowała rzecznik.

Jednocześnie rozpoczęto przesłuchania poszkodowanych w ramach prowadzonego w tej sprawie polskiego śledztwa.