Błaszczak: Rozwój Plus działa na rzecz Donalda Tuska

Klub Mateusza Morawieckiego zapowiada poparcie kandydatury Marcina Ociepy z PiS na wicemarszałka Sejmu. Jednocześnie jednak chce również zgłosić własnego kandydata do Prezydium Sejmu. Ruch ten krytykuje szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, w ocenie którego Rozwój Plus ułatwia koalicji Donalda Tuska rozgrywanie sprawy wyboru nowego wicemarszałka.

- „Że będą nas rozgrywać, to wiemy. Ale to Mateusz Morawiecki podaje piłkę tym, którzy chcą nas rozgrywać. Dlaczego to robi? Warto jego o to zapytać. Nie ulega wątpliwości, że miejsce, wakat w Prezydium Sejmu jest przeznaczone dla klubu parlamentarnego PiS”

- powiedział na antenie Polsat News.

Podkreślił, że „wedle obyczajów parlamentarnych to minister Marcin Ociepa powinien być wybrany na to stanowisko”.

- „Mateusz Morawiecki, jego grupa próbuje właśnie zablokować ten wybór. Dlaczego to robią? Dlaczego działają na rzecz Donalda Tuska i koalicji rządzącej? To jest właściwe pytanie”

- stwierdził.

Odnosząc się do słów Morawieckiego, wedle których nie ma hegemona na prawicy, były szef MON zauważył, że oznaczałoby to „powrót do sytuacji z lat 90., do Konwentu Świętej Katarzyny”.

- „To była wówczas kompromitacja prawicy. Tylko jedność, tylko przywództwo prezesa Jarosława Kaczyńskiego spowodowało że wygraliśmy wybory w 2015 roku, w 2019, że w ubiegłym roku Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Karol Nawrocki został wskazany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego”

- przypomniał.