Burze nad Polską! Alerty IMGW dla 10 województw

Ostrzeżenia obowiązywać będzie dziś, od godziny 13 do północy. Poza burzami możliwe są silne opady deszczu (20-35 mm) i silne porywy wiatru do 85 km/h. W niektórych miejscach może też wystąpić grad.

Jak czytamy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, łódzkie i zachodniopomorskie.

Dodatkowo, w części województw lubelskiego i podkarpackiego będą dziś obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed upałami. Termometry mają wskazać nawet 30 stopni Celsjusza, a alerty obowiązują od 14 do 17.