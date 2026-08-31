Wcześniej o sprawie pisało „Radio Zet”. Informację tę potwierdził sam zainteresowany na x.com:

„Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem”.

Dalej wyjaśnia, że:

„ Jakieś 10 metrów przed znakiem «koniec terenu zabudowanego» mnie capnęli i było 110”.

Dziennikarz dodał, że policjant z rozmowie z nim powiedział, że radiowozy stoją właśnie tam, gdzie jest „piękna droga, żeby depnąć”. Sprawę podsumował:

„No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę”.