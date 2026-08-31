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„Capnęli mnie”. Stanowski stracił prawo jazdy

Krzysztof Stanowski przez następne 3 miesiące nie będzie mógł prowadzić samochodu. Twórca „Kanału Zero” został złapany przez policję – w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 60 km na godzinę.

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Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski · fot. Monika Szafrańska (Klub Lewicy) via Wikipedia, domena publiczna

Wcześniej o sprawie pisało „Radio Zet”. Informację tę potwierdził sam zainteresowany na x.com:

„Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem”.

Dalej wyjaśnia, że:

„ Jakieś 10 metrów przed znakiem «koniec terenu zabudowanego» mnie capnęli i było 110”.

Dziennikarz dodał, że policjant z rozmowie z nim powiedział, że radiowozy stoją właśnie tam, gdzie jest „piękna droga, żeby depnąć”. Sprawę podsumował:

„No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę”.

 

 

Źródło: dam/x.com

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