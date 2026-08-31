O zdarzeniu Olechowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Niezidentyfikowany mężczyzna w nocy próbował podpalić fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Wszedł na teren zakładu wybił szybę w jednej z hal produkcyjnych i wrzucił do środka plecak z ładunkiem zapalającym w środku. Wybuchł pożar, który udało się ugasić . Próbował również użyć drugiego plecaka ale uniemożliwiła to ochrona, uciekł”

- donosi dziennikarz.

- „Mężczyzna miał na sobie kamerę gopro, którą dokumentował całe zdarzenie. W tej chwili w Skarżysku Kamiennej na terenie zakładu pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, ABW oraz służby wywiadu wojskowego”

- dodał.

O pożarze w zakładzie produkcyjnym informuje też portal lokalnego Radia Kielce.

- „Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu nadal pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i wykonują oględziny miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną. Prowadzą także szerokie działania operacyjne zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności i przyczyn tego zdarzenia”

- przekazała portalowi nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.