Żydowscy osadnicy zaatakowali amerykańskich dziennikarzy!

Do zdarzenia doszło w wiosce Dżalud. Dziennikarze towarzyszyli palestyńskiej rodzinie, która postanowiła wrócić do domu, z którego została jakiś czas temu wypędzona przez żydowskich osadników. Agresorzy mieli rozbić przednią szybę samochodu, którym poruszała się ekipa amerykańskiej telewizji.
Kilkudziesięciu żydowskich osadników zaatakowało wczoraj również domy Palestyńczyków w okolicy miejscowości Qusra i Dżalud. Izraelska armia zapewnia, że żołnierze przybyli na miejsce, aby „chronić mieszkańców przebywających w domu”. Atak osadników nieoczekiwanie potępił nawet premier Izraela Benjamin Netanjahu. Dotychczas izraelskie władze dawały milczące przyzwolenie na agresję osadników. Rząd Netanjahu wspiera rozbudowę żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu.
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