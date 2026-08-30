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Izrael i Żydzi

Żydowscy osadnicy zaatakowali amerykańskich dziennikarzy!

Tym razem celem agresji żydowskich osadników na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu stali się amerykańscy dziennikarze. Żydzi zaatakowali ekipę stacji NBC News. Ranne zostały dwie osoby.

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Fot. screenshot: YouTube (Oneindia News)
Fot. screenshot: YouTube (Oneindia News)

Do zdarzenia doszło w wiosce Dżalud. Dziennikarze towarzyszyli palestyńskiej rodzinie, która postanowiła wrócić do domu, z którego została jakiś czas temu wypędzona przez żydowskich osadników. Agresorzy mieli rozbić przednią szybę samochodu, którym poruszała się ekipa amerykańskiej telewizji. 

Kilkudziesięciu żydowskich osadników zaatakowało wczoraj również domy Palestyńczyków w okolicy miejscowości Qusra i Dżalud. Izraelska armia zapewnia, że żołnierze przybyli na miejsce, aby „chronić mieszkańców przebywających w domu”. Atak osadników nieoczekiwanie potępił nawet premier Izraela Benjamin Netanjahu. Dotychczas izraelskie władze dawały milczące przyzwolenie na agresję osadników. Rząd Netanjahu wspiera rozbudowę żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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