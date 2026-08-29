Dwudniowe spotkanie ma łączyć rozmowę o przyszłości kraju z debatami, sportem i koncertami. Jednym z artystów, którzy pojawili się już na miejscu, jest Skolim.

Nawrocki chce rozmawiać z młodymi o Polsce

„Przyszłość.pl” odbywa się w dniach 29–30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, uczestnicy zostali wyłonieni w ramach otwartego naboru. Wydarzenie skierowano do osób w wieku od 18 do 26 lat.

Organizatorzy podkreślają, że głównym założeniem spotkania jest bezpośrednia rozmowa z młodym pokoleniem o Polsce i jej przyszłości. Sam prezydent Karol Nawrocki zapowiadał wcześniej, że chce wsłuchiwać się w potrzeby młodych i rozmawiać z nimi o sprawach, które uważają za najważniejsze.

W programie przewidziano m.in. sesję pytań i odpowiedzi z prezydentem oraz debaty dotyczące roli młodych w życiu społecznym i przyszłości państwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Andrzej Nowak, Jakub Dymek i Marcin Giełzak, publicysta Kacper Kita, prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski oraz komentator sportowy Przemysław Babiarz.

Kancelaria Prezydenta zaznacza, że wydarzenie nie ma mieć charakteru partyjno-politycznego i nie przewidziano w nim udziału polityków.

Skolim już w Juracie. Będą koncerty i sport

Spotkaniom i debatom towarzyszy program rozrywkowy. Jedną z gwiazd wydarzenia jest Skolim. W Juracie mają wystąpić również Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Zaplanowano także bardziej klasyczny akcent muzyczny – koncert „Chopin nad Bałtykiem” w wykonaniu braci Hyuka i Hyo Lee.

Program obejmuje ponadto zawody sportowe oraz plenerową grę strategiczną przygotowaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsza dama Marta Nawrocka ma wziąć udział wraz z uczestniczkami w zajęciach z samoobrony, a w niedzielę przewidziano wspólny bieg młodych z parą prezydencką.

Dla prezydenckiej rezydencji w Juracie to wydarzenie bez precedensu. Dotychczas gościła ona przede wszystkim głowy państw, polityków i przedstawicieli życia publicznego. Teraz na dwa dni ma stać się miejscem debaty z młodymi Polakami.