Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością narkotykową.

Ustalenia

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2025 roku na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Jej członkowie mogli zajmować się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Według dotychczasowych ustaleń mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu (3-CMC).

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku, przeprowadzili działania wymierzone w członków grupy.

W ich wyniku zatrzymano pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę w wieku od 34 do 51 lat. Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Podczas przeszukań funkcjonariusze dotarli również do pomieszczenia wykorzystywanego przez przestępców jako magazyn narkotyków. Zabezpieczono w nim łącznie ponad 35 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę, amfetaminę oraz klofedron.

Na tym jednak nie zakończyły się ustalenia policjantów. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono również broń palną wraz z amunicją, która została zabezpieczona jako materiał dowodowy.

U mężczyzny podejrzewanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą funkcjonariusze CBŚP ujawnili ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zostały zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw związanych z działalnością narkotykową. Jednej z osób zarzucono również kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Szczegóły śledztwa

W śledztwie występuje obecnie 18 podejrzanych. Wobec 13 nadal jest stosowany areszt tymczasowy.

Działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji są kolejnym przykładem konsekwentnego rozbijania struktur zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Policjanci CBŚP, działając wspólnie z prokuratorami oraz innymi służbami, nieustannie identyfikują osoby stojące za produkcją i dystrybucją narkotyków, zabezpieczają nielegalne substancje i likwidują zaplecze przestępczego procederu. Celem tych działań jest nie tylko zatrzymywanie kolejnych członków grup przestępczych, ale przede wszystkim rozbijanie całych struktur odpowiedzialnych za produkcję i wprowadzanie narkotyków na rynek.