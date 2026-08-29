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Polityka

Przydacz reaguje na słowa Tuska o „naszych sędziach”. „To pokazuje stan niezależnego sądownictwa”

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, skomentował słowa Donalda Tuska dotyczące przyszłego składu Trybunału Konstytucyjnego. Premier podczas Campusu Polska Przyszłości mówił o „naszych sędziach”, którzy mieliby wejść do gmachu TK. Przydacz uznał tę wypowiedź za symptomatyczną dla kondycji niezależności sądownictwa w Polsce.

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Marcin Przydacz
Marcin Przydacz · fot. Screensshot - YouTube/polsatnews.pl

Podczas spotkania na Campusie Polska Przyszłości Tusk bronił kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Premier przekonywał, że były minister nie jest politykiem partyjnym i że jego dotychczasowa działalność w rządzie miała polegać przede wszystkim na pilnowaniu zgodności działań władzy z prawem.

W pewnym momencie Tusk stwierdził jednak, że chce mieć pewność, iż „we wrześniu nasi sędziowie wejdą do gmachu Trybunału Konstytucyjnego”. Wypowiedź ta wywołała natychmiastową reakcję przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego.

Przydacz: „To pokazuje obecny stan niezależnego sądownictwa”

Marcin Przydacz napisał na platformie X:

–Premier Tusk mówi o niektórych sędziach – moi sędziowie. To pokazuje, jaki jest obecny stan niezależnego sądownictwa w Polsce.

Słowa Tuska padły przy okazji obrony kandydatury Macieja Berka. Premier argumentował, że wcześniejsze związki z administracją rządową nie powinny automatycznie wykluczać kandydata do TK, przypominając, że w przeszłości byli ministrowie również trafiali do Trybunału.

Jednocześnie Tusk bardzo ostro zaatakował obecnego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz sędziów wybranych za rządów PiS, określając część z nich jako „siepaczy politycznych”.

Spór o obsadę Trybunału Konstytucyjnego pozostaje jednym z najostrzejszych elementów konfliktu między obecnym rządem a prezydentem i opozycją. Kandydatura Macieja Berka jest dodatkowo przedmiotem sporów politycznych również wewnątrz samej koalicji rządzącej.

Źródło: mp/

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