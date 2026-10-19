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Ukraina

Zełenski: Trump chce nas skłonić do kapitulacji

W bardzo mocnych i bezpośrednich słowach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował postawę prezydenta USA Donalda Trumpa. „Podjęto działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji” – powiedział

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Fot. screenshot: YouTube/The Sun
Fot. screenshot: YouTube/The Sun

Ukraiński przywódca udzielił wywiadu agencji Bloomberga, w którym skrytykował działania amerykańskich władz oceniając, iż mają one skłonić jego kraj do kapitulacji. Wskazał m.in. na ograniczanie prędkości Internetu satelitarnego Starlink czy opóźnienia w dostawach pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

- „Uważam, że podjęto działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji”

- oświadczył Zełenski.

- „Nie twierdzę, że taki jest cel naszych partnerów. Nie chcę myśleć, że nasi amerykańscy partnerzy uważają, iż wojnę z Rosją można zakończyć szybciej kosztem Ukrainy. Ale tak to wygląda”

- dodał.

Zełenski zaprezentował też nową ofertę dla Waszyngtonu. Poinformował, że jego kraj jest gotowy zrezygnować z ataków na rosyjskie rafinerie w zamian za więcej pocisków do systemów Patriot.

- „Mój najnowszy wariant był następujący: nie atakujemy rosyjskiego diesla, a wy dostarczacie nam pociski do systemów Patriot, aby chronić nasze obiekty. Oni jednak chcą po prostu, żebyśmy przestali atakować diesel. A jeśli w (te obiekty) uderzymy, odetną nas od czegoś”

- powiedział.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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