Zełenski: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie

„Blokada ataków na rafinerie została zniesiona. Koniec” – powiedział Zełenski, którego słowa cytuje Financial Times.

Prezydent Ukrainy jest sfrustrowany tym, że Rosjanie nie przestali atakować ukraińskiej infrastruktury energetycznej, mimo że Kijów czasowo wstrzymał uderzenia dronowe na rosyjskie rafinerie.

Według Zełenskiego w wyniku rosyjskich ataków około 600 tys. osób zostało pozbawionych prądu.

Ukraiński prezydent skrytykował także Donalda Trumpa i jego administrację za forsowanie porozumień gospodarczych z Rosją oraz zbyt pobłażliwe podejście do Władimira Putina.

Parę dni temu Trump ogłosił zawarcie umowy z Rosją opiewającej na dostawę diesla do Stanów Zjednoczonych. Wszystko to ma, w zamierzeniach Trumpa, doprowadzić do spadku cen paliwa w USA, które osiągają ostatnio historycznie wysokie poziomy.

W obliczu zbliżających się wyborów połówkowych (tzw. midterms), ceny paliwa bardzo mocno wpływają na niezadowolenie Amerykanów. Według wszystkich prognoz wyborczych, również tych sporządzanych na zlecenie Republikanów, w wyborach połówkowych zdecydowanie zwyciężą Demokraci. To zaś wyłącznie utrudni Trumpowi i jego administracji sprawowanie rządów.