Dzień: piątek, 9 października 2026 Imieniny: Dionizego, Ludwika, Sary

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXVII tygodnia okresu zwykłego

Ukraina

Kijów zdradził sojusznika? Seul wycofuje ambasadora z Ukrainy

Korea Południowa ogłosiła wycofanie ambasadora z Ukrainy. To konsekwencje upublicznienia przez Kijów tajnych informacji na temat przekazania północnokoreańskich jeńców.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)
Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)

Konflikt pomiędzy Seulem a Kijowem rozpoczął się od wystąpienia prezydenta Ukriany Wołodymyra Zełenskiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukraiński przywódca ujawnił wówczas, że jego kraj przekazał Korei Południowej dwóch żołnierzy Korei Północnej, schwytanych w czasie walk w obwodzie kurskim w styczniu ub. roku. 

Okazało się, że tak wrażliwą informację Zełenski ujawnił bez uzgodnienia tego z sojusznikiem. Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung oświadczył, że Kijów złamał ustalenia, zgodnie z którymi sprawa przekazania jeńców miała pozostać tajna. Na oświadczenie to Kijów zareagował… zaprzeczając, jakoby takie ustalenia zawarto. To jeszcze bardziej zaogniło konflikt. 

Prezydent Republiki Korei zażądał przeprosin, a Kijów odpowiedział stanowiskiem, w którym przeprosiny zawarto. Seul nie poczuł się jednak usatysfakcjonowany. Południowokoreański minister spraw zagranicznych Czo Hjun zapowiedział podjęcie „stanowczych działań”. Wczoraj ogłoszono odwołania ambasadora Korei Południowej z Ukrainy. 

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej