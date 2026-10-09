Konflikt pomiędzy Seulem a Kijowem rozpoczął się od wystąpienia prezydenta Ukriany Wołodymyra Zełenskiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukraiński przywódca ujawnił wówczas, że jego kraj przekazał Korei Południowej dwóch żołnierzy Korei Północnej, schwytanych w czasie walk w obwodzie kurskim w styczniu ub. roku.

Okazało się, że tak wrażliwą informację Zełenski ujawnił bez uzgodnienia tego z sojusznikiem. Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung oświadczył, że Kijów złamał ustalenia, zgodnie z którymi sprawa przekazania jeńców miała pozostać tajna. Na oświadczenie to Kijów zareagował… zaprzeczając, jakoby takie ustalenia zawarto. To jeszcze bardziej zaogniło konflikt.

Prezydent Republiki Korei zażądał przeprosin, a Kijów odpowiedział stanowiskiem, w którym przeprosiny zawarto. Seul nie poczuł się jednak usatysfakcjonowany. Południowokoreański minister spraw zagranicznych Czo Hjun zapowiedział podjęcie „stanowczych działań”. Wczoraj ogłoszono odwołania ambasadora Korei Południowej z Ukrainy.