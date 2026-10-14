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Ukraina

Zmasowany atak na Kijów. Są ofiary śmiertelne

Minionej nocy Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Pociski balistyczne i drony celowały w elektrociepłownię i budynki mieszkalne, o czym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

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Atak na Kijów 14 października 2026
Atak na Kijów 14 października 2026 · fot. facebook.com/DSNS.GOV.UA

W komunikacie minionej nocy ukraiński prezydent stwierdził, że ponownie nie było ostrzeżenia ze strony partnerów. Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy, w ataku zginęły 3 osoby. Rannych jest co najmniej 21 osób, w tym dziecko.

Wskutek ataku nastąpiły przerwy w dostawach prądu, które dotyczą rejonów: Darnyckiego, Dniprowskiego, Peczerskiego, Sołomiańskiego i części Hołosiwskiego. Informując o przerwach, mer Kijowa Witalij Kliczko dodał, że zagrożenie atakiem balistycznym wciąż się utrzymuje.

Źródło: PAP

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