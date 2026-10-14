8 października 2026 roku policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych, uzyskali informacje wskazujące, że na jednej z posesji w powiecie skierniewickim może dochodzić do nielegalnego wytwarzania substancji psychotropowych, w tym amfetaminy oraz przechowywania substancji chemicznych i urządzeń wykorzystywanych w tym procederze. W działaniach uczestniczyli również policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz biegli z zakresu chemii z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Podczas czynności w domu jednorodzinnym policjanci ujawnili przedmioty, urządzenia i wyposażenie mogące służyć do prowadzenia procesów chemicznych związanych z nielegalną produkcją amfetaminy. W budynku wyczuwalny był intensywny, charakterystyczny zapach substancji chemicznych. Wszystkie ujawnione przedmioty i substancje zostały poddane oględzinom i zabezpieczone. Obecny na miejscu biegły z zakresu chemii przeprowadził wstępną analizę, wskazując, że ujawnione związki chemiczne mogą być wykorzystywane w jednej z metod wytwarzania amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne.

W trakcie działań zatrzymano trzy osoby. 9 października 2026 roku po przesłuchaniu 36-letni mężczyzna został zwolniony. Natomiast 44-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta usłyszeli zarzuty z art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Za nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.