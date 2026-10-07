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Ukraina

Trump o wojnie na Ukrainie: Niedługo się zakończy

Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz kolejny wypowiedział się na temat wojny na Ukrainie. Podkreślił, że ginie w niej bardzo wiele osób, ale niebawem dobiegnie ona końca.

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Donald Trump
Donald Trump · fot. Biały Dom, Wikimedia Commons

W trakcie wystąpienia w Maryland Donald Trump mówił o tym, że on i jego ludzie pracują nad doprowadzeniem do zakończenia wojny na Ukrainie. Przyznał przy tym, że sądził iż będzie ona najłatwiejsza do zakończenia. Dodał też:

„[…] zakończyliśmy osiem wojen i ta też się niedługo zakończy”.

Amerykański prezydent zaznaczył też, że ginie w niej „tak dużo ludzi”, co jest absurdalne. Jednocześnie nie podał żadnych szczegółów dotyczących jego planów, a podobne deklaracje słyszeliśmy już wielokrotnie.

Źródło: dam/PAP,rmf24.pl

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