W trakcie wystąpienia w Maryland Donald Trump mówił o tym, że on i jego ludzie pracują nad doprowadzeniem do zakończenia wojny na Ukrainie. Przyznał przy tym, że sądził iż będzie ona najłatwiejsza do zakończenia. Dodał też:

„[…] zakończyliśmy osiem wojen i ta też się niedługo zakończy”.

Amerykański prezydent zaznaczył też, że ginie w niej „tak dużo ludzi”, co jest absurdalne. Jednocześnie nie podał żadnych szczegółów dotyczących jego planów, a podobne deklaracje słyszeliśmy już wielokrotnie.