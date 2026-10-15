Morawiecki o siłowym przejęciu TK: dość kpin z państwa!

Wczoraj, w oczywisty sposób wbrew przepisom Konstytucji, ślubowanie złożył wybrany przez parlament na sędziego TK Maciej Berek. Były już minister w rządzie Tuska złożył ślubowanie wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, co zostało zaprotokołowane przez notariusza.

Następnie były minister udał się do siedziby Trybunały Konstytucyjnego, ale nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa organu, Bogdana Święczkowskiego. Przed TK cały czas trwają demonstracje klubów Gazety Polskiej oraz Ruchu Obrony Granic. Doszło także do przepychanek ze służbami mundurowymi.

Dramatycznie eskalujący spór wokół TK skomentował były premier Mateusz Morawiecki.

„Popieramy Prezydenta Karola Nawrockiego i proponujemy konstytucyjny reset Trybunału Konstytucyjnego” – napisał Morawiecki na platformie X.

Podkreślił, że jego ugrupowanie Rozwój Plus „stoi murem za Prezydentem RP i jego kompetencjami”.

„Dość kpiny z państwa! Ślubowanie sędziego TK składa się wobec Prezydenta RP, a nie wobec sejmowych mebli! Dość chaosu i kpiny z państwa. Rozwój Plus przedstawia rozwiązanie: nowe zasady, wybór sędziów większością 3/5 głosów i pełne poszanowanie kompetencji Prezydenta” – czytamy we wpisie byłego premiera.

„Czas przeciąć ten węzeł gordyjski! Polska potrzebuje silnych instytucji, a nie politycznej wojny o Trybunał” – zaapelował Morawiecki.

„Dlaczego Donald Tusk rozpętał wojnę o Trybunał? Żeby przykryć klęskę 3 lat swoich rządów. Bezrobocie rośnie, kolejki do lekarzy coraz dłuższe, bankructwa polskich firm, chaos a nie bezpieczeństwo” – czytamy w dalszej części wpisu.

„Szturm na TK Wam się nie uda!” – podsumował Morawiecki.