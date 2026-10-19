Wybory w Izraelu zaplanowano na 27 października. Wedle sondaży, największym poparciem cieszy się obecnie centrowa partia Jaszar. Za nią plasuje się ugrupowania urzędującego premiera Benjamina Netanjahu. Ten jednak może cieszyć się poparciem przywódcy Stanów Zjednoczonych.

- „Bibi Netanjahu jest premierem-wielkim wojownikiem i jeszcze lepszym partnerem na rzecz pokoju w walce z Islamską Republiką Iranu, z jej 51-letnim hasłem: Śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce! Zniszczymy Małego Szatana i Wielkiego Szatana”

- napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Dodał, że jeżeli Izrael będzie miał „niewłaściwego przywódcę, którym byłby ktokolwiek inny niż Bibi”, to Amerykanie będą musieli sami walczyć z Iranem. Podkreślił więc, że oficjalnie udziela swojego poparcia dla Netanjahu przed zbliżającymi się wyborami.