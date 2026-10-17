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Ukraina

Węgry zmieniają kurs wobec Ukrainy

Jak donoszą media, w relacjach Budapesztu z Kijowem następuje wyraźny przełom. Nowy premier Węgier Péter Magyar spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, deklarując gotowość odbudowy wzajemnego zaufania. Co szczególnie istotne, węgierski rząd wycofał blokadę kolejnych etapów negocjacji dotyczących członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. To znacząca zmiana w porównaniu z polityką prowadzoną przez wieloletniego premiera Viktora Orbána.

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Wołodymyr Zełenski, Peter Magyar
Wołodymyr Zełenski, Peter Magyar · fot. via president.gov.ua

Przełom nastąpił po porozumieniu dotyczącym praw mniejszości węgierskiej zamieszkującej ukraińskie Zakarpacie. Kijów przyjął przepisy rozszerzające możliwości nauczania w językach mniejszości narodowych, co było jednym z najważniejszych żądań Budapesztu.

Magyar otwiera nowy rozdział

Do spotkania obu przywódców doszło 16 października w Brukseli. Węgierski premier podkreślił solidarność z Ukrainą wobec rosyjskiej agresji i zadeklarował gotowość wspierania wysiłków dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny.

– Zapewniłem prezydenta Ukrainy o mojej pełnej solidarności wobec nieludzkiej rosyjskiej agresji na jego kraj – oświadczył Magyar, cytowany przez agencję Reuters.

Premier Węgier uznał przyjęcie przepisów dotyczących szkolnictwa mniejszości narodowych za pierwszy krok w kierunku przywrócenia wzajemnego zaufania. Zełenski z kolei ocenił rozmowy jako „bardzo dobre” i nie wykluczył wizyty w Budapeszcie.

Zmiana stanowiska Węgier umożliwiła otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych dotyczących integracji Ukrainy z UE, w tym rynku wewnętrznego i konkurencyjności.

Nie oznacza to jednak całkowitego zerwania z dotychczasową polityką Budapesztu. Magyar nadal sprzeciwia się wysyłaniu węgierskiej broni na Ukrainę i podkreśla konieczność ochrony praw swoich rodaków na Zakarpaciu.

Nowe stanowisko Węgier może jednak istotnie zmienić układ sił w Europie Środkowej. Budapeszt, dotychczas postrzegany jako jeden z największych hamulcowych europejskiej integracji Ukrainy, zaczyna odgrywać rolę partnera w rozmowach z Kijowem.

Źródło: mp/Reuters, Euronews, Fronda.pl

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