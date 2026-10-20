Za tą realizacją stoją miesiące intensywnej, wymagającej i niezwykle skrupulatnej pracy legnickich i wrocławskich policjantów posiadających największe doświadczenie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Funkcjonariusze przez kilkanaście miesięcy prowadzili czynności operacyjne ukierunkowane na rozpracowanie hermetycznego środowiska przestępczego, którego członkowie, jak wynika z ustaleń śledczych, zajmowali się pozyskiwaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, przede wszystkim marihuany oraz metamfetaminy, a także dokonywali kradzieży pojazdów.

Rozpracowanie takiego środowiska wymagało od policjantów ogromnej cierpliwości, determinacji i analitycznej precyzji. To setki godzin analizowania informacji, ustalania powiązań i konsekwentnego gromadzenia materiału dowodowego. Każda pozyskana informacja była weryfikowana, a sukcesywnie gromadzony materiał dowodowy pozwalał na odtwarzanie wzajemnych powiązań i mechanizmów przestępczej działalności. Konsekwentna, wielomiesięczna i wspólna praca operacyjna doprowadziła do momentu, w którym możliwe było przeprowadzenie jednoczesnych zatrzymań.

W środę 14 października 2026r., policjanci przystąpili do realizacji. Działania przeprowadzono równocześnie pod kilkoma adresami na terenie Legnicy oraz na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu. Ze względu na charakter sprawy do akcji zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Wrocławia i Opola.

Kontrterroryści przeprowadzili dynamiczne, siłowe wejścia do wytypowanych mieszkań i domu. Szybkość, zdecydowanie i element zaskoczenia pozwoliły na sprawne i skuteczne przeprowadzenie zatrzymań. Równolegle policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy GOS Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach realizowali czynności na wrocławskim lotnisku, gdzie zatrzymano trzy osoby. Dla podejrzewanych działania funkcjonariuszy były całkowitym zaskoczeniem.

Łącznie w ręce policjantów trafiło siedem osób. Sześć z nich jest podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich znalazły się dwie kobiety w wieku 55 i 29 lat oraz czterech mężczyzn w wieku 58, 36, 30 i 20 lat.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli szereg przedmiotów oraz dokumentów mogących mieć istotne znaczenie dowodowe. Wśród nich zabezpieczono m.in. blisko 5 tys. porcji metamfetaminy i ponad 1,5 tys. porcji marihuany o czarnorynkowej wartości 140 000 złotych, przedmioty służące do konfekcjonowania narkotyków, 180 tysięcy złotych w gotówce, złoto, samochód oraz dokumentację dotyczącą mienia o wartości przekraczającej 2 miliony złotych.

Policjanci ujawnili również liczne podzespoły samochodowe, w tym liczniki, lampy i moduły elektryczne, urządzenia do wykrywania sygnałów GPS i GSM, a także sprzęt mogący służyć do pokonywania zabezpieczeń pojazdów. Zabezpieczone elementy zostaną poddane specjalistycznym badaniom mechanoskopijnym.

Co istotne, w toku prowadzonych czynności policjanci zgromadzili również materiał dowodowy pozwalający na powiązanie jednego z zatrzymanych mężczyzn z kradzieżami dwóch luksusowych samochodów Mercedesa oraz Audi Q5, do których doszło na terenie powiatów legnickiego i lubińskiego, wskutek czego powstały straty na ponad 300 000 złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty związane z prowadzoną działalnością przestępczą. Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie sąd zastosował wobec wszystkich siedmiu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci kontynuują czynności zmierzające do ustalenia pełnej skali przestępczej działalności oraz ewentualnych dalszych powiązań podejrzanych.

Za udział w grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.