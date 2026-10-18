– „Auschwitz-Birkenau był polskim czy niemieckim obozem koncentracyjnym?”

– pyta spotkanego mężczyznę reporter.

– „Polskim”

– odpowiada kategorycznie Niemiec.

Dwie młode kobiety dziennikarz pytał o to, jakie grupy i narody przychodzą im do głowy, gdy myślą o ofiarach II wojny światowej.

– „Właściwie myślę o ludności z całego świata, ale też ogólnie o biednych ludziach. Ale narodowości? Nie mam pojęcia. Chyba po prostu wszyscy byli dotknięci wojną”

– odpowiada jedna z dziewczyn.

– „Podczas II wojny światowej ucierpieli przede wszystkim Żydzi z powodu Hitlera. To ich mogę wskazać jako tych, którzy byli dotknięci najbardziej”

– dopowiada jej towarzyszka.

Czy ucierpieli również Polacy? Jedna z dziewczyn przyznaje, że tak, ale druga odpowiada, że „nie ma pojęcia”. Reporter uświadamia więc swoje rozmówczynie, że w czasie II wojny światowej z rąk Niemców zginęło więcej niż 5 mln Polaków.

Inna spotkana przez reportera Kanału Zero kobieta stwierdza, że ofiarami II wojny światowej przede wszystkim byli Żydzi, „ale nie można zapominać, że wśród ofiar było też wiele innych mniejszości”. Wskazała na Sinti, Romów i osoby homoseksualne.