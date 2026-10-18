„Pragnę podziękować wszystkim, którzy w tych dniach modlili się za mnie. Naprawdę odczułem Wasze wsparcie. Dziękuję!" – powiedział Leon XIV na zakończenie modlitwy Anioł Pański z kilkunastoma tysiącami wiernych zebranych na Placu św. Piotra, pod oknami Pałacu Apostolskiego.



„Szczególną wdzięczność wyrażam lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi Polikliniki Gemelli" – mówił Ojciec Święty.



„To doświadczenie pozwoliło mi w szczególny sposób odczuć bliskość z tymi wszystkimi, którzy zmagają się z chorobą i niepełnosprawnością. Po przejściu tego delikatnego etapu — jak wiecie — będę teraz stopniowo powracał do swoich obowiązków, zawsze z pomocą Boga i dzięki Waszym modlitwom" – dodał Papież.



Wspomnienie misjonarzy



Wcześniej Leon XIV przypomniał obchodzony w tę niedzielę 100. Światowy Dzień Misyjny. „Pomyślmy o tym, jak bogata jest historia misji na przestrzeni tych stu lat. Módlmy się, aby Kościół zawsze pozostawał wierny nakazowi Zmartwychwstałego Pana: 'Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu'" – stwierdził Papież.



Pierwszy Anioł Pański po operacji



Był to pierwszy Anioł Pański Papieża z wiernymi po wyjściu ze szpitala. Leon XIV spędził pięć dni w Klinice Gemelli, gdzie usunięto mu dolny płat prawego płuca w związku z wykryciem na nim guzka. W sobotę 17 października lekarze stwierdzili, że stan Ojca Świętego jest dobry i może on opuścić szpital. Leon XIV powrócił do Watykanu 17 października wczesnym popołudniem.