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Kościół

„Naprawdę odczułem wasze wsparcie!” Leon XIV dziękuje za modlitwy

W pozdrowieniu po modlitwie Anioł Pański Papież podziękował wiernym za wsparcie modlitewne podczas jego operacji i hospitalizacji. Zapowiedział, że będzie teraz stopniowo wracał do swoich obowiązków.

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Fot. Vatican Media
Fot. Vatican Media

„Pragnę podziękować wszystkim, którzy w tych dniach modlili się za mnie. Naprawdę odczułem Wasze wsparcie. Dziękuję!" – powiedział Leon XIV na zakończenie modlitwy Anioł Pański z kilkunastoma tysiącami wiernych zebranych na Placu św. Piotra, pod oknami Pałacu Apostolskiego.

„Szczególną wdzięczność wyrażam lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi Polikliniki Gemelli" – mówił Ojciec Święty.

„To doświadczenie pozwoliło mi w szczególny sposób odczuć bliskość z tymi wszystkimi, którzy zmagają się z chorobą i niepełnosprawnością. Po przejściu tego delikatnego etapu — jak wiecie — będę teraz stopniowo powracał do swoich obowiązków, zawsze z pomocą Boga i dzięki Waszym modlitwom" – dodał Papież.

Wspomnienie misjonarzy

Wcześniej Leon XIV przypomniał obchodzony w tę niedzielę 100. Światowy Dzień Misyjny. „Pomyślmy o tym, jak bogata jest historia misji na przestrzeni tych stu lat. Módlmy się, aby Kościół zawsze pozostawał wierny nakazowi Zmartwychwstałego Pana: 'Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu'" – stwierdził Papież.

Pierwszy Anioł Pański po operacji

Był to pierwszy Anioł Pański Papieża z wiernymi po wyjściu ze szpitala. Leon XIV spędził pięć dni w Klinice Gemelli, gdzie usunięto mu dolny płat prawego płuca w związku z wykryciem na nim guzka. W sobotę 17 października lekarze stwierdzili, że stan Ojca Świętego jest dobry i może on opuścić szpital. Leon XIV powrócił do Watykanu 17 października wczesnym popołudniem.

 

Źródło: vaticannews.va/pl

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