Prokuratura chce aresztu wobec Piotra W.

W piątek policja zatrzymała w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego Piotra W., który miał zaatakować funkcjonariuszkę policji. Na opublikowanym przez Komendę Stołeczną Policji nagraniu z kamery nasobnej jednego z funkcjonariuszy zarejestrowano, jak mężczyzna nie reaguje na wezwanie do okazania dokumentu, odpycha policjantów i ucieka. Policjanci mieli znaleźć przy nim nóż.

Po zdarzeniu zarówno policjantka, jak i Piotr W. trafili do szpitala. Sprawa wywołała ogromne poruszenie. Obrońcy mężczyzny wskazują na uniemożliwianie mu kontaktu z żoną oraz zorganizowanymi przez nią adwokatami. Pojawiają się też zarzuty co do udzielanej zatrzymanemu pomocy medycznej.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dot. zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, w przypadku policjantki – z narażeniem na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. W. nie przyznał się do winy i choć odmówił składania wyjaśnień, to przedstawił oświadczenie z własną relacją piątkowych wydarzeń.

Prokuratura chce aresztu

Wczoraj reprezentujący mężczyznę prawnicy z Instytutu Ordo Iuris przekazali, że prokuratura domaga się środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Jako powód śledczy wskazują obawę ucieczki.

– „Mec. Bartosz Malewski z Ordo Iuris relacjonuje przebieg czynności z udziałem prokuratora:

- pan Piotr ponownie złożył oświadczenie – podobne do wcześniejszego – nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień,

- następnie obrońcy zostali poproszeni o opuszczenie pomieszczenia – prokurator rozważała zastosowanie środków zapobiegawczych,

- po około godzinie oczekiwania – w trakcie której, jak relacjonuje obrońca, prokurator z kimś się konsultowała telefonicznie – zapadła decyzja: wniosek do sądu o miesięczny areszt”

– czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ordo Iuris w mediach społecznościowych.

Uzasadnienie wniosku obawą ucieczki adwokat uważa za „absurdalne”.

- „Uzasadniała to obawą, w mojej ocenie wysoce absurdalną, obawą ucieczki i ukrycia się pana Piotra. Sprawa jest na tym etapie powszechnie znana, medialna, więc trudno podejrzewać próbę ukrycia się”

- powiedział mec. Malewski.