W ub. tygodniu do Telewizji Polskiej w likwidacji skierowano z budżetu państwa kolejną dotację, wynoszącą 360 mln zł. Łącznie w tym roku rząd Donalda Tuska dofinansował rzekomo likwidowaną telewizję kwotą 1,69 mld zł.

W reakcji na te informacje Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przywołali w swoim programie na Kanale Zero wpis Donalda Tuska z grudnia 2023 roku, czyli okresu, kiedy rządzący siłowo przejmowali kontrolę nad mediami publicznymi.

– „Zainteresowanych pragnę uspokoić: sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą zajmiemy się w najbliższą środę na Radzie Ministrów”

– oświadczył szef rządu 22 grudnia 2023 roku.

Dotychczas tak się jednak nie stało.

– „Od tego czasu nie było środy. Tylko Magdalena”

– drwi Mazurek.

– „Słuchaj – i ludzie kupowali te bzdury. Minęły trzy lata… Zorientowaliście się, że każdy tydzień miał sześć dni? Ale już w najbliższą środę się spotkają i naprawdę już zlikwidują Fundusz Kościelny oraz przeniosą środki z TVP na onkologię dziecięcą”

- dodaje Stanowski.