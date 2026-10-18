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Miliardy dla TVP zamiast pieniędzy na onkologię dziecięcą? „Od tego czasu nie było środy”

Dziennikarze przypomnieli wpis Donalda Tuska, który w 2023 roku zapowiadał, iż „w najbliższą środę” jego rząd zajmie się przeniesieniem środków z TVP na onkologię dziecięcą. „Od tego czasu nie było środy. Tylko Magdalena” – drwią Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

W ub. tygodniu do Telewizji Polskiej w likwidacji skierowano z budżetu państwa kolejną dotację, wynoszącą 360 mln zł. Łącznie w tym roku rząd Donalda Tuska dofinansował rzekomo likwidowaną telewizję kwotą 1,69 mld zł.

W reakcji na te informacje Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przywołali w swoim programie na Kanale Zero wpis Donalda Tuska z grudnia 2023 roku, czyli okresu, kiedy rządzący siłowo przejmowali kontrolę nad mediami publicznymi.

– „Zainteresowanych pragnę uspokoić: sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą zajmiemy się w najbliższą środę na Radzie Ministrów”

– oświadczył szef rządu 22 grudnia 2023 roku.

Dotychczas tak się jednak nie stało.

– „Od tego czasu nie było środy. Tylko Magdalena”

– drwi Mazurek.  

– „Słuchaj – i ludzie kupowali te bzdury. Minęły trzy lata… Zorientowaliście się, że każdy tydzień miał sześć dni? Ale już w najbliższą środę się spotkają i naprawdę już zlikwidują Fundusz Kościelny oraz przeniosą środki z TVP na onkologię dziecięcą”

- dodaje Stanowski.

Źródło: Kanał Zero, Fronda.pl

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