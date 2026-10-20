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100 konkretów Tuska? Myrcha przekonuje, że… jest się czym chwalić!

„Ten dorobek naprawdę jest bardzo dobry, zwłaszcza że ta koalicja, jak wiemy, nie jest bardzo łatwą koalicją” – przekonuje swoich wyborców wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, mówiąc o… „100 konkretach”, które jego ugrupowanie obiecywało zrealizować w ciągu 100 dni od przejęcia władzy.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET)
Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET)

Kwota wolna do 60 tys. zł i obniżenie podatków, bon stomatologiczny dla dzieci, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym (sic!), wprowadzenie Bonu Opiekuńczego, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa (sic!), 600 zł dopłaty do wynajmu dla młodych, likwidacja Funduszu Kościelnego… To tylko kilka przykładów z dziesiątek niezrealizowanych obietnic, które ugrupowanie Donalda Tuska obiecywało spełnić w ciągu 100 dni od przejęcia władzy. Po trzech latach rządzenia jednego z członków rządu Donalda Tuska, wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę zapytano o realizację tych obietnic. W programie „Graffiti” na antenie Polsat News reprezentant Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że tak naprawdę jego ugrupowanie odniosło sukces.

- „Każda partia przedstawia swój program polityczny. Później po wyborach następuje oczywiście weryfikacja i tworzenie koalicji. Trzeba spojrzeć na to, co nam się udało jako koalicji osiągnąć, a nie poszczególne elementy kilku ugrupowań tworzących koalicję”

- mówił.

Dalej chwalił się wzrostem gospodarczym, środkami przekazanymi przez Brukselę, programami obronnościowymi, inwestycjami w infrastrukturę i zmianami w wymiarze sprawiedliwości.

- „Ten dorobek naprawdę jest bardzo dobry, zwłaszcza że ta koalicja, jak wiemy, nie jest bardzo łatwą koalicją”

- przekonywał.

Co z Domańskim?

Red. Marcin Fijołek przypomniał, że jedną z kluczowych obietnic było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. W tym kontekście pytał o polityczne konsekwencje wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który osobiście firmował tę obietnicę przed wyborami w 2023 roku.

- „Andrzej Domański, minister finansów, który ma w dorobku zarówno wysoki wzrost gospodarczy, świetne wyniki gospodarcze naszego kraju, wejście do puli państw G20 i kolejną reformę podatkową, w tym wypadku dotyczącą progów podatkowych, o czym też się od dawna mówi”

- odpowiedział Myrcha.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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